Les Européens proposent un nouveau pacte fondateur avec les États-Unis de Joe Biden

L'Europe a « de nouveau un ami » à la Maison Blanche et invite le président américain Joe Biden à Bruxelles afin de « construire un pacte fondateur nouveau » pour les relations transatlantiques, ont déclaré ce mercredi les présidents des institutions européennes.

De notre correspondante à Bruxelles, Joana Hostein

« Un soulagement », c’est le mot qui est revenu dans quasi toutes les bouches ce mercredi matin, à commencer par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. « Après quatre longues années, l'Europe a de nouveau un ami à la Maison-Blanche. »

Ursula von der Leyen s'est félicitée que les États-Unis rejoignent l’accord de Paris sur le climat le jour même de l’investiture de Joe Biden. « C’est le point de départ d’une coopération renouvelée pour affronter la pandémie », le réchauffement climatique et les défis économiques, a rajouté le président du Conseil européen, Charles Michel.

Relation lucide, mais pas naïve

« Je voudrais adresser un appel à construire ensemble un pacte fondateur nouveau pour une Europe plus forte, pour des États-Unis plus forts et pour un monde meilleur », a-t-il aussi déclaré.

Charles Michel a discuté mardi soir avec le secrétaire général de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg, de la possibilité d'organiser la réunion européenne en même temps que celle de l'Otan à laquelle participera le président Biden, après une période où l'organisation a elle aussi été malmenée par Donald Trump. Les dates restent encore à fixer et dépendront de l'évolution de la pandémie de Covid-19.

Les parlementaires européens veulent eux une nouvelle relation basée sur la lucidité, et non sur la naïveté. Arnaud Danjean, eurodéputé français Les Républicains, affirme ainsi qu'il faudra « des actes pour surmonter des contentieux bien réels tels que, par exemple, les fameuses surtaxes commerciales injustes [...] C’est le Bourguignon qui vous dit que les taxes sur le vin sont particulièrement incompréhensibles pour des gens qui aiment les États-Unis. »

Tous ont souligné le risque à l’encontre des démocraties après les événements du Capitole. « Nous avons beaucoup de mini-Trump en Europe, a ainsi déclaré une eurodéputé néerlandaise. Luttons donc contre les discours de haine, la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. »

