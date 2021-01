Camion charnier en Angleterre: jusqu'à 27 ans de prison pour les principaux responsables

Quatre hommes ont été condamnés ce vendredi à Londres à des peines allant de 13 à 27 ans de prison pour la mort de 39 migrants vietnamiens retrouvés dans la remorque d'un camion en Angleterre en 2019.

Les deux principaux prévenus, Ronan Hughes, un transporteur routier nord-irlandais de 41 ans, et Gheorghe Nica, un ressortissant roumain de 43 ans, accusés d'être les organisateurs du trafic, ont été condamnés respectivement à 20 et 27 ans de prison pour homicides involontaires et trafic de migrants. Le premier avait plaidé coupable, le second l'avait été déclaré par la cour de l'Old Bailey à Londres le 21 décembre.

Maurice Robinson, le chauffeur qui conduisait le camion au moment de la découverte des corps, qui avait plaidé coupable, a quant à lui été condamné à 13 ans et quatre mois d'emprisonnement. Eamon Harrisson, le chauffeur de 24 ans qui avait acheminé la remorque jusqu'au port belge de Zeebruges, affirmant qu'il ignorait la présence des migrants à son bord, s'est vu infliger 18 ans de prison.

39 corps à bord d'une remorque de camion

Le 23 octobre 2019, les corps de 31 hommes et de huit femmes âgés de 15 à 44 ans avaient été découverts à bord d'une remorque dans la zone industrielle de Grays, à l'est de Londres. L'enquête a mis au jour une entreprise « sophistiquée » et « rentable » qui prospérait de longue date, avec des ramifications au Vietnam, en France et en Belgique où plusieurs suspects ont été inculpés.

Le juge Nigel Sweeney a souligné les tentatives désespérées des migrants de « joindre le monde extérieur au téléphone » ou de tenter d'échapper à la mort en essayant de briser le toit de la remorque. Les victimes sont mortes d'asphyxie et d'hyperthermie dans l'espace confiné du conteneur.

Nombre des 39 victimes étaient originaires de la province de Ha Tinh, une région pauvre du centre du Vietnam. Leurs familles s’étaient endettées pour leur faire gagner le Royaume-Uni dans l’espoir d’une vie meilleure. En condamnant les quatre hommes, le magistrat a évoqué les tentatives désespérées des migrants d’appeler au secours au téléphone avant de subir « une mort atrocement douloureuse », rapporte notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix.

13 000 livres pour être acheminés en « VIP »

Parmi elles, Pham Thi Tra My, 26 ans, avait envoyé un SMS glaçant à ses proches, quelques heures avant la découverte des corps : « Maman, papa, je vous aime très fort. Je meurs, je ne peux plus respirer ». Dans un message diffusé à l'audience, un homme de 25 ans répétait à sa famille qu'il était « désolé » : « C'est Tuan. (...) Je ne vais pas pouvoir m'occuper de vous. (...) Je n'arrive pas à respirer. Je veux revenir dans ma famille. Je vous souhaite une bonne vie ».

Les migrants devaient débourser jusqu'à 13 000 livres sterling (14 000 euros) pour être acheminés en « VIP », c'est-à-dire avec un chauffeur au courant de leur présence. Au total, sept voyages ont été identifiés entre mai 2018 et le 23 octobre 2019.

(Avec AFP)

