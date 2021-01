Covid-19: le variant anglais est plus mortel, prévient Boris Johnson

Le Premier ministre britannique Boris Johnson lors de son point presse au 10 Downing Street le 22 janvier 2021. AP - Leon Neal

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce vendredi que le variant du Covid-19 identifié au Royaume-Uni est non seulement plus contagieux mais aussi jusqu’à 50% plus mortel. Le pays a recensé 1 401 décès du coronavirus dans les dernières 24 heures.