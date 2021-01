Scandale financier au Vatican: première peine de prison pour blanchiment d'argent

L'Institut pour les œuvres de religions, la banque du Vatican. AP - Domenico Stinellis

Angelo Caloia, l’ancien président de l’Institut pour les œuvres de religions (IOR), la banque du petit État, a été condamné ce jeudi 21 janvier à près de 9 ans de prison pour blanchiment d’argent et détournement de fonds. Un verdict qui se veut exemplaire et qui témoigne d’une justice de plus en plus sévère dans les scandales financiers.