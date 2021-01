Covid-19 en Italie: classée à tort en zone rouge, la Lombardie demande réparation

Le président de la Lombardie Attilio Fontana (ici en novembre 2020) s'est déclaré «indigné». AP - Luca Bruno

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Lombardie, locomotive économique et région la plus peuplée d’Italie ,a été classée en « zone rouge », donc confinée pendant une semaine, en raison de statistiques erronées. Un décret gouvernemental l’a reclassée en « zone orange », mais la polémique entre la présidence de la région et les autorités centrales reste vive.