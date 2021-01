Confrontée à la Turquie, la Grèce achète 18 Rafale à la France

Florence Parly est à Athènes ce lundi matin 25 janvier pour signer avec son homologue grec le contrat d’achat de 18 avions Rafale. Un contrat de 2,5 milliards d’euros, qui, se félicite la ministre des Armées, est une excellente nouvelle pour l’industrie française, mais aussi pour l’Europe de la défense.

Publicité Lire la suite

Jamais la France n’a vendu aussi vite ses avions Rafale. Cinq mois se sont écoulés, entre l’annonce de cette acquisition, en septembre dernier, et la signature, ce lundi, du contrat. Un calendrier serré, qui s’explique par le contexte tendu en Méditerranée orientale.

Durant toute l’année 2020, la Turquie a multiplié les gestes de défiance, en particulier dans les espaces maritimes revendiqués par la Grèce. Face à ces postures agressives, Athènes actualise donc ses partenariats stratégiques et modernise ses équipements.

Pour conserver la suprématie dans les airs, le gouvernement grec a donc choisi le chasseur Rafale de Dassault. Dix-huit exemplaires, dont six appareils neufs et douze d’occasion, qui seront prélevés dans les forces françaises.

Première vente à un pays européen

Les livraisons interviendront sous six mois et tous les avions seront disponibles d’ici deux ans. Une très bonne nouvelle pour l’industrie tricolore - la filière Rafale représentant 7 000 emplois directs. Et une excellente nouvelle pour l’Europe de la défense, se réjouit le ministère des Armées, qui ne manque pas de souligner que c’est la première fois que le Rafale est vendu à un pays européen.

► À lire aussi : La Turquie et la Grèce reprennent leurs pourparlers sur leurs différends en Méditerranée

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne