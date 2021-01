Boris Johnson critiqué par les médecins alors que le Royaume-Uni passe le cap des 100000 morts

Le Royaume-Uni a franchi le sinistre seuil des 100 000 morts dus au Covid-19, l’un des bilans les plus élevés au monde en proportion de sa population. Le pays est actuellement reconfiné et connaît sa troisième vague de la pandémie, beaucoup plus virulente en raison d’un variant plus contagieux et potentiellement plus mortel. Un lourd tribut qui au-delà de la tristesse provoque beaucoup de colère, notamment de la part du monde médical.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Un Boris Johnson à l’air contrit a dit assumer « la pleine responsabilité de toutes les décisions prises par ce gouvernement ». Pour autant, il estime avoir « fait tout ce qui était en son pouvoir » pour gérer la crise et s’est surtout attaché à remercier les personnels soignants qualifiés de « héros ». Un hommage qui laisse pourtant de glace les médecins dans des hôpitaux au bord de la rupture. Robert Hirst est médecin urgentiste et déplore une gestion calamiteuse : « Tout ce qu’il aurait fallu éviter est déjà arrivé : pour le dépistage on a fait appel au privé au lieu des hôpitaux publics régionaux, on a distribué du matériel de protection en dépit du bon sens et la quarantaine à la frontière vient seulement de commencer… »

Autre problème pour l’anesthésiste Claudia Paoloni, présidente du syndicat des consultants hospitaliers, l’absence de vision à long terme du gouvernement et ses conseillers : « Ils auraient dû anticiper l’arrivée possible d’un variant plus contagieux ; on a trop tardé à réagir et le pays a été trop optimiste sur sa capacité à y résister… »

Les professionnels de la santé demandent maintenant au gouvernement de privilégier la vaccination des soignants et des plus vulnérables mais aussi de s’assurer que les gens qui doivent s’isoler en aient les moyens financiers et bénéficient d’un soutien financier sans limitation dans le temps.

