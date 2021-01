La polémique sur les doses de vaccins Pfizer continue, et cette fois en Suède

A Stockholm en Suède, durant la crise du coronavirus. via REUTERS - TT NEWS AGENCY

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le géant de la pharmacie Pfizer, constatant que les pays utilisateurs extraient six doses de chaque flacon, et non cinq, a décidé de livrer moins de flacons, pour le même prix. Une opération que l’Agence de santé suédoise dénonce aujourd’hui en menaçant de suspendre le paiement de ses factures.