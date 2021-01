Le Royaume-Uni durcit les restrictions pour les arrivées de pays à risque

Le gouvernement de Boris Johnson vient d’annoncer l’imposition d’une quarantaine à l’hôtel aux résidents au Royaume-Uni en provenance de 22 pays, notamment l’Afrique du Sud, le Portugal et de l’Amérique du Sud afin d’éviter d’importer des variants du Covid potentiellement résistants aux vaccins.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

L’accès au territoire est déjà interdit à la plupart des visiteurs étrangers et dorénavant les Britanniques et résidents au Royaume-Uni devront s’isoler dans des logements fournis par le gouvernement, notamment des hôtels, pendant dix jours sans exception et surtout à leurs frais.

Ces voyageurs seront pris en charge dès leur arrivée et escortés directement sur les lieux de leur quarantaine. Un durcissement qui se veut dissuasif alors qu’au Parlement la ministre de l’Intérieur Priti Patel a déploré le fait que les gens continuaient à partir en vacances malgré le contexte actuel : « Les gens ne devraient tout simplement pas voyager. On a vu des voyageurs arriver à la gare de St. Pancras avec leurs skis. C’est clairement inacceptable. On voit aussi beaucoup de célébrités se vanter sur les réseaux sociaux d’être dans des endroits paradisiaques. Mais partir en vacances ne fait pas partie des exemptions. »

Néanmoins, cette mesure va moins loin qu’une quarantaine en hôtel pour toutes les arrivées, proposition finalement écartée par le gouvernement mais réclamée par l’opposition travailliste qui a critiqué une décision « trop timide et trop tardive » et accusé Boris Johnson d’« aller d’une crise à l’autre » par son manque de réactivité.

► À lire aussi : Boris Johnson critiqué par les médecins alors que le Royaume-Uni passe le cap des 100000 morts

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne