Nouvelles révélations envers des agents du FSB soupçonnés d’être impliqués dans l’affaire Navalny

Un policier monte la garde près du siège du FSB le 19 décembre 2019 dans le centre de Moscou (image d'illustration). AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

De nouvelles révélations en Russie à l’encontre des agents du FSB soupçonnés d’être impliqués dans l’empoisonnement d’Alexeï Navalny. Dans une enquête conjointe publiée ce mercredi les deux sites d’investigation Bellingcat et The Insider, en collaboration avec le journal allemand Der Spiegel, affirment que ces agents ont participé à l’assassinat d’au moins trois autres personnes au cours des dix dernières années. Un journaliste russe, et deux militants décédés dans des circonstances mystérieuses.