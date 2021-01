Allemagne: un néonazi condamné à la perpétuité pour le meurtre d'un élu CDU pro-migrants

Le meurtre il y a 18 mois d'un élu chrétien-démocrate allemand favorable à la politique pro-migrants d'Angela Merkel avait secoué l'Allemagne. Pour la première fois, un élu était victime du terrorisme d'extrême droite. Le tueur, un néonazi, vient d'être condamné ce jeudi à la perpétuité par un tribunal de Francfort.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Les températures sont agréables ce 2 juin 2019. Dans la soirée, Walter Lübcke fume une cigarette sur la terrasse de sa maison à Kassel. Le responsable du parti chrétien-démocrate d’Angela Merkel est tué d’une balle dans la tête.

L’auteur du meurtre, Stephan Ernst, a une longue carrière au sein de l’extrême droite allemande derrière lui. Dès les années 80, il est connu pour être un sympathisant néonazi au potentiel violent. Une discussion publique autour de l’accueil de nombreux migrants en Allemagne après 2015 à laquelle il a assisté va cristalliser sa haine contre Walter Lübcke.

Le sexagénaire qui soutient la politique d’Angela Merkel recommande aux Allemands critiques de quitter leur pays s’ils sont mécontents. Stephan Ernst mettra ensuite des mois avant de passer à l’acte.

Le terrorisme, la priorité des autorités

Ce meurtre, le premier d’un responsable politique par l’extrême droite depuis la guerre, a provoqué une césure en Allemagne où ce terrorisme devient la priorité des autorités, longtemps négligentes.

Les attentats de Halle et de Hanau quelques mois plus tard ont confirmé l’importance de ce danger. Les services compétents sont renforcés. Des groupes sont interdits. Les réseaux sociaux doivent non seulement effacer, mais aussi informer les autorités de publications extrémistes.

