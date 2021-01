Débat en Irlande autour d'une fermeture des frontières pour lutter contre le Covid-19

Des routiers arrivent à un chackpoint dans le port de Larne en Irlande du Nord le 12 décembre 2020. AP - Peter Morrison

Les contaminations au Covid-19 en Irlande restent plus élevées que lors des deux vagues précédentes. La classe politique irlandaise réfléchit donc à une stratégie « Zero Covid », adoptée par des pays comme la Nouvelle-Zélande pour lutter contre le Covid, avec un confinement strict et une fermeture hermétique des frontières.