Vaccin contre le Covid-19: le bras de fer entre l’UE et le laboratoire AstraZeneca

La Commission européenne déplore le calendrier toujours opaque du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca. L’UE est d’autant plus dépitée qu’elle a versé à AstraZeneca une somme estimée à 336 millions d’euros au moment de la signature des contrats pour le vaccin contre le Covid-19. REUTERS - JASON CAIRNDUFF

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Union européenne s’est lancée dans un bras de fer avec AstraZeneca depuis que le laboratoire anglo-suédois a annoncé des retards de livraison de son vaccin. La Commission européenne tente d’obtenir que les contrats soient respectés, mais le laboratoire semble pour l’instant opposer une fin de non-recevoir à ses exigences. Mercredi 27 janvier au soir, une réunion a eu lieu à Bruxelles entre les représentants d’AstraZeneca, de la Commission européenne et des États de l’UE. Le but des Européens était d’obtenir des explications et des garanties mais il reste encore du chemin à parcourir.