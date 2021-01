À la Une: #MeToo, la parole des femmes se libère dans les Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec « Le Courrier des Balkans ».

La vague qui s’est levée après les accusations de viol lancées par l’actrice serbe Milena Radulović contre son ancien professeur d’art dramatique déferle dans les autres pays de la région où les femmes osent désormais dénoncer leurs agresseurs. #MeToo, la parole des femmes se libère dans les Balkans. Tour d’horizon de la situation en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en Grèce.

Les liens de la mafia calabraise en Albanie

Blanchiment d’argent et spéculation immobilière, le maxi-procès de la mafia calabraise s’est ouvert le 13 janvier à Lamezia Terme, en Italie, passant très près du Premier ministre albanais Edi Rama et du maire de Tirana. Comment les tentacules de la ‘Ndrangheta s’étendent en Albanie ? Les révélations inondent les médias.

Dur, dur, pandémie oblige, quand on est étudiant, de suivre des cours en ligne et d'être privé de cours pratiques. Mais le plus dur, c'est surtout l'absence d'interactions sociales. Reportage sur la grande solitude des étudiants au Kosovo. Toujours au Kosovo, mais cette fois dans le Nord à majorité serbe, Belgrade a annoncé le début d’une vaste campagne de vaccinations… Mais sans en informer au préalable Pristina. De quoi raviver de vieilles querelles, alors que la société kosovare est déjà divisée en termes de couverture santé.

Préoccupations environnementales en Croatie et Bulgarie

Après le tremblement de terre meurtrier en Croatie, les citoyens se demandent où est passé le système de Protection civile. Lutte antiterroriste, dépenses militaires… Les autorités semblent vivre dans le passé, alors que les vraies menaces sont ailleurs : séismes, inondations, incendies et épidémies. Et l’environnement n’est toujours pas non plus une priorité pour Zagreb. En témoigne la vallée de Kosinj, dans la Lika, sur le point d’être inondée et sacrifiée pour une centrale hydroélectrique.

Les questions environnementales sont aussi d’actualité à Sofia. Comme partout ailleurs en Europe, élus et citoyens s’interrogent sur la pertinence sociale, environnementale et écologique du réseau 5G. Mais en Bulgarie, ce sont les nationalistes qui récupèrent le combat.

Mines de Bor : une plainte pénale déposée contre Zijin

En Serbie, l’entreprise chinoise Zijin, propriétaire des mines de Bor, continue en toute impunité d’empoisonner l’air bien au-delà des normes autorisées tout en recevant de nombreux avantages fiscaux. Mais cette fois, et c’est une première, une plainte pénale a été déposée contre le pollueur chinois. En Serbie encore, la colère gronde parmi les travailleurs indépendants du numérique qui manifestent pour exprimer leur mécontentement contre le fisc. L’administration, qui les ignorait jusque-là, leur demande de régler leurs impôts avec cinq ans d’arriérés, plus les intérêts. Des sommes qui dépassent de loin leurs maigres revenus.

Au Monténégro, le cabinet du nouveau Premier ministre Zdravko Krivokapić est réputé proche de l’Église orthodoxe serbe. Alors que le gouvernement veut mettre la législation en accord avec les directives européennes, tiendra-t-il cet engagement, sachant qu’un tiers des Monténégrins ne veulent pas vivre dans le même pays que des personnes LGBT ? Entre Église et réformes : le test des droits LGBT.

