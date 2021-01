Haut-Karabakh: début de la mission d'observation du cessez-le-feu

La Turquie entame ce samedi avec la Russie une mission de surveillance du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. Ici, des soldats russes près d'Arutyunagomer, le 14 novembre 2020. REUTERS/Stringer

Un peu plus de deux mois et demi après la signature d’un accord mettant fin aux combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, un centre d’observation du cessez-le-feu débute sa mission ce samedi. Il sera géré par des soldats russes et turcs, comme le prévoyait l’accord. La Turquie, qui a soutenu l’Azerbaïdjan tout au long du conflit, confirme son rôle sur le terrain, bien que la Russie ait veillé à limiter ce rôle.