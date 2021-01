L'Union européenne en bras de fer avec AstraZeneca publie son contrat avec le laboratoire

Le contrat entre le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca et l'Union européenne a été divulgué par la Commission européenne.

L'Agence européenne du médicament devrait en principe donner son feu vert ce vendredi après-midi pour l'homologation du vaccin du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca. Dans le même temps, l'Union européenne vient de publier le contrat qui la lie au laboratoire, alors qu'il a annoncé ne pas pouvoir fournir les quantités promises de vaccin.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

La Commission européenne vient de diffuser un document de 41 pages intitulé « Accord d'achat préalable », que tous les juristes et les spécialistes sont en train d'analyser. Il est daté du 27 août 2020 et contient plusieurs pages noircies du fait du secret des affaires comme dans le contrat précédemment publié avec CureVac. Mais contrairement à celui-là, le contrat avec AstraZeneca est accessible à tous et pas seulement aux députés européens. Les pages noircies contiennent notamment les coûts de production.

La Commission veut prouver qu'elle a raison

Selon la Commission européenne, ces contrats vont prouver qu'AstraZeneca se réfugie à tort derrière une clause de meilleur effort. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a affirmé que cette clause ne s'appliquait que tant que le vaccin n'était pas prêt et homologué.

La Commission espère prouver avec ces contrats d'une part que le laboratoire anglo-suédois est tenu de livrer les doses prévues. Et d'autre part qu'aucun pays n'a la priorité sur les vaccins fabriqués sur un site de production, même pas le Royaume-Uni pour les usines britanniques. Le contrat indique d'ailleurs que les usines britanniques devront produire pour la commande européenne.

En tout cas si le vaccin est approuvé par l'Agence européenne du médicament, il deviendrait alors le troisième à être mis sur le marché européen. Le produit est déjà en circulation au Royaume-Uni, en Inde et au Brésil. Pour rappel, le vaccin d'AstraZeneca présente l'avantage d'être moins contraignant à stocker que les deux autres puisqu'il peut se conserver dans un simple réfrigérateur et non à très basse température.

►À lire aussi : Vaccin contre le Covid-19: le bras de fer entre l’UE et le laboratoire AstraZeneca

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne