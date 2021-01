Portugal: le gouvernement admet un nombre «dramatique» de victimes du Covid

Le Portugal se débat contre l’attaque de Covid. Cortèges d’ambulances, hôpitaux saturés, personnels hospitaliers au bout du rouleau. Les autorités admettent les difficultés. Le confinement est prolongé jusqu’au 14 février.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy

Pour la première fois de forme très claire, le Premier ministre Antonio Costa a reconnu que la situation était très grave.

« Pour cette troisième vague, c’est évident les choses se passent vraiment mal. On observe une explosion des nouveaux cas, avec de plus en plus d’hospitalisations ce qui provoque une pression énorme sur l’ensemble du secteur de la santé. Et le nombre de décès est dramatique », a-t-il admis.

Le Portugal vient de franchir le seuil symbolique des 300 morts du Covid en 24 heures. Un chiffre très élevé rapporté à une population de 10,3 millions d’habitants. La contagion ne veut pas lâcher prise.

« Ce que nous savons, c’est qu’il y a un délai pour l’incidence soit répercutée en termes de mortalité. Les 15 000 nouveaux cas de jeudi, on sait qu’il faudra 7, 10, ou 15 jours pour constater l’impact sur la mortalité. On est sur une courbe ascendante », déplore Ricardo Mexia, épidémiologiste et président de l’association des médecins du secteur public.

Les Portugais confinés se disent inquiets. Comme Sonia, rencontrée à l’hôpital Santa-Maria à Lisbonne : « Ça peut tourner à la catastrophe. Chez moi heureusement, tout le monde va bien. J’ai mes enfants avec moi et on évite le plus possible de sortir de la maison. Je le reconnais, j’ai peur. »

Le Portugal envisage de faire venir de l’étranger quelques 160 médecins . Et même de transférer des patients à l’étranger.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne