Covid-19: les musées du Vatican rouvrent leurs portes

Les musées du Vatican, qui incluent la célèbre Chapelle Sixtine, ont annoncé ce samedi leur réouverture à partir de lundi, après avoir été fermés pendant 88 jours en raison des restrictions liées à la pandémie. D'autres musées d'Italie rouvrent également leurs portes.

Publicité Lire la suite

Les musées du Vatican n'avaient pas été fermés aussi longtemps depuis la Seconde Guerre mondiale. Après 88 jours loin des regards du public, les collections seront de nouveau visibles du lundi au samedi, mais les visiteurs devront réserver à l'avance leurs billets et se verront attribuer des créneaux horaires. « Les musées du pape vous attendent avec plaisir », ont annoncé les musées dans un communiqué.

Les conservateurs ont profité de la fermeture, imposée dans le cadre des mesures prises par le gouvernement italien pour endiguer la propagation du coronavirus, pour effectuer des travaux d'entretien et de restauration. Il a notamment été procédé au minutieux dépoussiérage des fresques du XVe siècle ornant les murs latéraux de la Chapelle Sixtine, joyau des musées qui attire quelque six millions de visiteurs par an.

Cette réouverture fait suite à l'annonce par l'Italie d'un assouplissement des restrictions liées au Covid-19, toutes les régions du pays sauf cinq ayant été placées dans la catégorie « jaune », à faible risque, à partir de lundi. Cela permet aux bars et aux restaurants de rouvrir pendant la journée, de même que les musées.

Le Colisée et le musée des Offices également ouverts

Le Colisée et le Forum de Rome devraient également rouvrir ce lundi, mais les deux sites resteront fermés le week-end. Le musée des Offices de Florence qui abrite certains des chefs-d'œuvre de Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël avait lui rouvert jeudi 21 janvier après 77 jours de fermeture.

La Sicile et la Sardaigne, les régions d'Ombrie (centre), des Pouilles (sud) et la province autonome de Bolzano (nord) sont les seules régions soumises à partir de lundi à des restrictions plus strictes, matérialisées par des zones « orange », à risque moyen. L'ensemble de la péninsule reste toutefois concerné par un couvre-feu nocturne, tandis que le service à la table dans les bars et restaurants doit se terminer à 18 heures.

L'Italie a été le premier pays européen à faire face à la pandémie au début de l'année 2020. Un confinement national, l'effondrement du commerce lié au tourisme et les fermetures généralisées ont plongé depuis lors la troisième économie de la zone euro dans une profonde récession, alors que près de 88 000 personnes sont décédées des suites du virus.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne