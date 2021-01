Russie: nouvelle journée de manifestations à l'appel de l'opposant russe Navalny

La police russe arrête une manifestante contre l'emprisonnement de l'opposant Alexeï Navalny, à Vladivostok le 31 janvier 2021. AP - Aleksander Khitrov

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Une fois encore, ils bravent le froid et la répression policière. Les soutiens d'Alexeî Navalny se rassemblent ce dimanche 31 janvier à travers la Russie. Comme la semaine dernière, ils vont réclamer la libération de l'opposant russe arrêté il y a dix jours à son retour d'Allemagne. Ils dénoncent de plus en plus fort la corruption au sommet de l'État. Des rassemblements sont prévus tout au long de la journée, mais certains ont déjà commencé, notamment en Sibérie.