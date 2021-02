Covid-19: la Serbie, premier pays d'Europe en nombre de vaccinations

La Serbie serait devenue le premier pays d'Europe en matière de nombre de vaccins administrés, avec 35 000 vaccinations par jour et l'utilisation massive du vaccin chinois Sinopharm.

Avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Alors que de nombreux pays européens peinent à se procurer le précieux vaccin pour immuniser leur population contre le Covid-19, la Serbie, troisième pays du continent à avoir commencé sa campagne de vaccination le 27 décembre dernier, est apparemment le pays le plus efficace en matière de vaccination en Europe.

Le 16 janvier, Belgrade recevait un million de doses du vaccin chinois Sinopharm et le président Aleksandar Vucic était sur le tarmac pour accueillir l'avion.

Ce vaccin toujours officiellement en test de phase 3 est de plus en plus distribué au niveau mondial par Pékin. Mais sur le continent européen, la Chine a peu de relais. La Serbie en est un et les autorités serbes ne manquent aucune occasion d'afficher leur proximité avec la Chine depuis plusieurs années.

Alors que les autres fabricants de vaccins, mais aussi l'Union européenne, ne réussissent pas à apporter une solution satisfaisante pour le continent, la Chine remporte une victoire diplomatique de plus dans les Balkans.

