Covid-19: le Portugal reçoit l'aide de l'Allemagne pour lutter contre l'épidémie

Le Portugal va recevoir la première aide européenne pour lutter contre la Covid-19. Elle vient d’Allemagne, dans le cadre bilatéral. La Commission européenne se dit prête à aider si le Portugal le souhaite.

Avec notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy

Les autorités portugaises préfèrent utiliser l’expression « collaboration avec les partenaires européens dans un cadre de réciprocité », plutôt que le mot « aide ». Lisbonne étudiait depuis plusieurs jours cette possibilité, mais tentait en même temps de l’éviter.

Toutefois à l’évidence avec des hôpitaux saturés, à près de 100 % de leur capacité Covid ou non Covid, et un personnel soignant au combat depuis un mois, le pays ne pouvait plus reculer. L’Allemagne débute la fourniture en hommes et en matériel. Ce sont des médecins militaires qui vont d'abord rejoindre la capitale portugaise ce mercredi 3 février. Ils sont 26 spécialistes des soins intensifs et de réanimation, ainsi que leur équipement, à apporter leur expertise au Portugal.

L’Autriche, le Luxembourg, l’Espagne ont proposés leur aide, y compris pour accueillir des malades. Lisbonne reconnait surtout un manque en personnel, alors qu’actuellement près de 11 000 professionnels de santé, des infirmiers surtout, sont infectés et ne peuvent pas travailler.

Les Portugais eux sont confinés depuis le 15 janvier et jusqu’au 14 février au moins. Il y a cependant une lueur d'espoir car les nouveaux cas d’infection baissent depuis cinq jours consécutifs. Mais au Portugal on a appris à se méfier des mauvais tours du Sars-cov-2 et de ses variants.

