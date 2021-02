Danemark: un «Coronapas» numérique pour vivre au temps du Covid-19

Ça pourrait être un grand pas vers un retour à la vie normale. Le Danemark a annoncé le lancement d'un « Coronapas » numérique. Une application qui permettra de voyager, d'aller au restaurant ou à un concert aux personnes vaccinées, testées négatives ou ayant des anticorps du Covid-19.

Publicité Lire la suite

Voilà plusieurs semaines que la question des passeports vaccinaux divise en Europe. Les pays les plus prudents parmi lesquels figure la France font valoir qu'on ne sait pas encore si les personnes vaccinées sont pour autant moins susceptibles de transmettre la maladie.

L'Islande, a été le premier pays au monde à proposer ce passeport vaccinal qui devrait permettre aux détenteurs de voyager, mais comme aucun autre pays de l'espace Schengen de le reconnaît, il ne sert pour l'instant pas à grand-chose.

Application à télécharger

Avec son « Coronapas », le Danemark, lui, va bien plus loin. Ce sera donc une application à télécharger sur le téléphone et qui ne s'adressera pas qu'aux personnes vaccinées. Si vous voulez par exemple aller au restaurant le soir et que vous vous faites tester négatif le matin, les résultats seront directement transmis sur l'application. Un QR code permettra alors d'entrer dans l'établissement.

Le Danemark est déjà ultra connecté, ses habitants possèdent tous une signature électronique sécurisée. Leur dossier médical est également entièrement numérisé. Il faudra tout de même attendre trois à quatre mois avant que l'application soit fonctionnelle.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne