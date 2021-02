Royaume-Uni: peu de diversité à la direction des grandes entreprises britanniques

Chaque année, le cabinet de recrutement Green Park dirigé par Trevor Phillips, fait le point sur la diversité au sein des plus grandes entreprises britanniques, les 100 qui composent l'indice boursier Footsie. Et malgré les promesses, le cru 2020 est bien décevant.

L'étude analyse les trois plus hauts postes, c’est-à-dire présidence, direction générale, et direction financière. Sur 297 personnes passées au crible par un logiciel qui détermine l'origine ethnique en fonction des noms, seuls dix sont issus d'une minorité ethnique, soit 3,4%, un pourcentage qui n'augmente guère depuis la première étude en 2014.

Il y a même une régression puisqu'il n'y a plus un seul très haut dirigeant noir au sein de la liste. Arnold W. Donald qui dirige le croisiériste anglo-saxon Carnival n'apparaît plus, puisque son groupe, qui a souffert de la chute du tourisme engendrée par le Covid-19, a quitté l'indice boursier vedette londonien.

Résultats décevants

Le commentaire du président de Green Park est amer. « Il est temps que les actionnaires, les consommateurs et les salariés se demandent si Black Lives Matter est d'avantage rhétorique qu'une réalité », dit-il.

Ces résultats sont d'autant plus décevants pour Trevor Phillips que plusieurs groupes se sont engagés en faveur de plus de diversité, poussés notamment par le gouvernement britannique qui souhaite au moins un représentant des minorités ethniques dans le conseil d'administration des plus grandes entreprises. L’objectif a été fixé en 2017 pour une échéance qui est prévue dès cette année.

