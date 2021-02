UE-Russie: Moscou inflige un véritable camouflet aux Vingt-Sept

La Russie a décidé d'expulser trois diplomates européens les accusant d'avoir participé à une manifestation de soutien à l'opposant emprisonné Alexeï Navalny. Les trois pays concernés estiment qu’ils remplissaient leur fonction en observant les manifestations et jugent infondées ces expulsions. Fait notable, elles ont été annoncées alors que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel, était en visite à Moscou.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Cette triple expulsion constitue d’autant plus un camouflet pour l’Union européenne que Sergeï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a soigneusement attendu sa rencontre avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell pour l’annoncer. Le message du Kremlin est on ne peut plus clair, c’est « mêlez-vous de vos affaires » que dit la Russie en réaction à la décision des Vingt-Sept qui avaient officiellement demandé en commun, jeudi 4 février, la libération d’Alexeï Navalny.

Stratégie de la main tendue

L’UE avait choisi la stratégie de la main tendue en envoyant Josep Borrell à Moscou, première visite d’un haut représentant pour la politique extérieure de l’Union depuis 2017. Le chef de la diplomatie européenne a fait de son mieux pour évoquer les possibilités de coopération, en matière de recherche, d’échanges universitaires ou sur le vaccin russe Spoutnik V, mais il a bien été forcé de constater - en forme de bilan - que les relations UE-Russie sont au plus bas.

Sa visite était placée sous le signe de la préparation de la discussion stratégique sur la relation entre l'Union et la Russie que tiendront les Vingt-Sept lors de leur sommet, fin mars 2021, mais l’affaire Navalny et désormais celle des expulsions oriente déjà le ton des débats.

