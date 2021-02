Écosse: comment la lutte contre la précarité alimentaire s'organise

L’insécurité alimentaire en Écosse, comme dans le reste du Royaume-Uni, est une problématique qui n’a cessé de prendre de l'ampleur ces dix dernières années, après la crise économique et financière de 2008 et les politiques d’austérité qui l’ont suivie. La pandémie de coronavirus n’a rien arrangé, avec l’augmentation du chômage et la perte de revenus de nombreux salariés. Sur le terrain, les associations s’organisent pour faire face à l'urgence. Mais le manque d’accès à la nourriture est une question complexe, qui ne sera pas réglée par les banques alimentaires.

Lutter contre le gaspillage

Quand Lewis Maclachlan a lancé son association Empty Kitchens, Full Hearts (« Cuisines vides, cœurs remplis ») pour venir en aide aux personnes manquant d’accès à la nourriture en avril 2020 à Édimbourg, il ne pensait pas qu’il y aurait tant de demandes. Ce chef cuisinier, mis en chômage partiel, était sidéré de voir le niveau de gaspillage alimentaire au début du confinement. « Beaucoup de gens allaient dans les supermarchés et achetaient trop d’aliments dans la panique, pour finalement en jeter une bonne partie, alors que pendant ce temps, des voisins n’arrivaient pas à faire leurs courses, soit parce qu’il n’y avait plus rien dans les rayons, soit parce qu’ils n’avaient pas les moyens ».

À Édimbourg, l’une des villes les plus riches du Royaume-Uni, la pauvreté est loin d’avoir disparu. En ajoutant toutes les personnes qui ont subi une baisse de revenus à cause du chômage total ou partiel, nombreux étaient les habitants de la capitale écossaise à être menacés par le spectre de la faim.

Lewis Maclachlan a donc eu l’idée de rassembler des collègues qui travaillaient dans les bars et restaurants de la ville, tous fermés au printemps, pour récupérer les produits frais qui allaient être jetés pour en faire des repas sains, nourrissants et délicieux. Plus de 1 000 packs par journée, comprenant un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner et un goûter, sont distribués tous les jours par des dizaines de bénévoles à des bénéficiaires réguliers, sans stigmatisation. Il suffit d’appeler et de le demander. « Cela donne à nos clients un niveau de sécurité, une paix d’esprit, de savoir que quoi qu’il se passe, ils auront à manger demain », selon le fondateur de l’association.

Épiceries solidaires ouvertes à tous

À Glasgow, la plus grande ville d’Écosse, la question de l’insécurité alimentaire se pose de manière encore plus aigüe. Certains quartiers, qui sont peu desservis par les transports en commun, n’ont aucun supermarché à proximité et ne peuvent compter que sur des supérettes qui ne peuvent pas servir tout le monde. Une alternative a commencé à voir le jour : des épiceries solidaires, dans lesquelles tout le monde peut aller faire ses courses de la semaine, sans condition de revenus. Le principe : chaque client paie une adhésion de £2,50 (2,85€) et reçoit en échange l’équivalent de £10 à £15 (11 à 17€) de courses, fournies par l’association FareShare, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y en a actuellement six à Glasgow, et d’autres régions d’Écosse sont intéressées par ce modèle développé par le Scottish Pantry Network, piloté par Mandy Morgan, par ailleurs conseillère municipale de la ville. « On veut que ce service soit le plus digne possible, et on veut être plus qu’un service alimentaire : on offre aussi des conseils financiers, une aide à la santé mentale. Les épiceries sont aussi des lieux de réinsertion : on salarie un manager, et les bénévoles qui y travaillent reçoivent des formations et qualifications qui leur permettent d’aller sur le marché de l’emploi. C’est une vraie aide positive pour la communauté ».

Une problématique transversale

Toutes ces initiatives répondent à un besoin pressant. Mais, malheureusement, elles ne règlent pas le problème, selon Irina Martin de l’association Nourish Scotland, qui milite pour que soit inscrit dans la loi écossaise un droit à la nourriture. « Le droit à la nourriture, c’est plus que le droit d’être libéré de la faim : c’est le droit de célébrer la vie, sa culture, sa religion, et le plaisir de manger, de partager un repas avec ses proches ». L’organisation estime que la question de la faim en Écosse touche une multitude de sujets, qui sont encore traités de manière séparée, alors que traités ensemble, on pourrait créer des chaînes d’approvisionnement alimentaire plus pérennes. « En tout cas, il faut qu’on arrête de penser à la nourriture comme un acte de charité. C’est un droit de base », argumente Irina Martin. « Tout le monde devrait pouvoir choisir une nourriture adéquate, conforme à son propre écosystème, sans dépendre de la générosité de ceux qui en ont les moyens ».

