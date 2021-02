Reportage

Moins de Français partent skier en Suisse avec les contrôles à la frontière

Paysage hivernal dans le village de Morgins (canton du Valais); les vacanciers français sont toujours présents mais en moins grand nombre (Image d'illustration). © Flickr.com CC BY 2.0 jsphotography sehet

C'est le début des vacances d'hiver pour toute une partie de la France. Et encore une fois, la tentation est grande pour les amateurs de sports d'hiver d'aller en Suisse où les pistes sont ouvertes. C'est le cas à Morgins, station du canton du Valais située à cinq minutes en voiture de la Haute-Savoie. Mais, Covid-19 oblige, les vacanciers français hésitent de plus en plus avant de passer la frontière.