Inquiétudes en Pologne autour du procès de deux historiens de la Shoah

Jan Grabowski et Barbara Engelkin, deux historiens spécialistes de la Shoah, sont accusés de diffamation en Pologne. Le jugement est attendu mardi 9 février. Le travail des chercheurs indépendants sur la Shoah dans le pays est menacé.

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

Jan Grabowski et Barbara Engelking sont poursuivis en justice. En cause : un passage très bref dans leur ouvrage Plus loin, c'est encore la nuit (Night without end en anglais, Dalej jest noc en polonais) de 1 600 pages, qui porte notamment sur l’attitude des Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les chercheurs évoquent le cas d’un ancien maire du village de Malinowo, Edward Malinowski, qui aurait aidé une juive à échapper à la mort. Un homme serait responsable également, selon un autre témoignage, de la mort de dizaines d’autres juifs. Une hypothèse rejetée par sa nièce, Filomena Leszczynska, qui demande des excuses aux deux historiens, ainsi qu’une indemnisation.

La Seconde Guerre mondiale, un sujet sensible pour le gouvernement conservateur

Ce qui inquiète les chercheurs du pays, entre autres, c’est que la plaignante est soutenue par la Ligue polonaise contre la diffamation, pour qui l’homme mentionné dans l’ouvrage est un héros, dont la mémoire doit être protégée. Il s'agit d'une organisation nationaliste, proche du gouvernement conservateur, dont le but est de corriger les informations jugées erronées sur l’histoire de la Pologne, en particulier à propos du rôle des Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sujet reste sensible dans le pays, face à un gouvernement qui est accusé de vouloir réécrire l’Histoire de la Pologne.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le parti conservateur Droit et justice (Prawo i Sprawiedliwosc) a tenté d’imposer une vision patriotique du passé : les Polonais auraient seulement été des victimes en 1939-1945, et qu’absolument aucun d’entre eux n’a collaboré aux crimes commis par les nazis. Et ce alors que la réalité est, bien sûr, plus nuancée.

Une atmosphère d'intimidation

Pour appuyer sa vision de l’Histoire, le gouvernement a passé une loi en 2018. À l’origine, le texte prévoyait des sanctions pénales – jusqu’à trois ans de prison – pour ceux qui attribueraient à l’État polonais la responsabilité de certains de ces crimes commis contre les juifs. Devant les réactions très fortes à l’international, notamment en Israël, le texte a finalement été amendé : les sanctions pénales ont été supprimées, mais des poursuites civiles sont, elles, possibles. Pour le gouvernement, il s’agit de défendre la réputation de la Pologne.

Le procès de Jan Grabowski et Barbara Engelkin, dont le jugement est attendu mardi 9 février, suscite de nombreuses inquiétudes en Pologne mais aussi à l’étranger. Le directeur du musée POLIN, à Varsovie, consacré à l’histoire des juifs, s’est inquiété de l’implication dans ce procès de la Ligue polonaise contre la diffamation, financée notamment par des fonds publics. Il dénonce une atmosphère d’intimidation et de chasse aux sorcières. Des critiques partagées par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, basée à Paris. Mais de son côté, le gouvernement polonais souligne que ce procès est une affaire personnelle, dans laquelle les autorités ne sont pas impliquées.

