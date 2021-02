Covid-19: l’Autriche rouvre ses écoles, mais teste les étudiants et enseignants chaque semaine

En Autriche, les écoles, collèges et lycées peuvent de nouveau accueillir leurs élèves depuis lundi 9 février. Mais à une condition stricte : ces derniers doivent se faire tester au coronavirus chaque semaine dans leur établissement, tout comme les enseignants. Pour le faire, toute une organisation a été mise en place.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Une fois assis à leur table, les élèves écoutent les consignes données par leur enseignant puis reçoivent un test antigénique à faire eux-mêmes. Une habitude à prendre pour eux, car ils devront répéter cette opération au moins une fois par semaine.

« Le test n'est pas dérangeant, ça ne fait pas mal et je suis content de retourner à l'école, car mes amis me manquaient : je m'ennuyais chez moi », explique Jashan Bhandari, âgé de 18 ans.

Un moindre mal, c’est aussi l’avis de Wissam Issac, qui a 14 ans : « C’est plus facile de se concentrer quand on est à l’école, car on ne voit pas le professeur juste à travers un écran. On peut communiquer avec lui, lui poser des questions plus facilement et il peut nous expliquer davantage les choses. »

Les élèves de primaire sont à l’école toute la semaine, mais les collégiens et lycéens deux jours seulement, car ils ont cours par demi-groupe. Ces derniers doivent également porter un masque en classe.

Soit autant de mesures qui demandent beaucoup d’organisation, reconnaît Ursula Madl, directrice de l’établissement : « C'est contraignant pour les enseignants et pour l'administration, car cela demande une préparation chaque jour, mais nous devons prendre sur nous car l'enseignement en présentiel est essentiel pour les enfants, ils doivent retrouver une structure quotidienne, c’est important psychologiquement. »

Cette semaine, environ 80 élèves et 60 enseignants ont été testés positifs au Covid-19 dans la capitale autrichienne.

► À lire aussi : Autriche: les Viennois se réjouissent de la réouverture des musées

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne