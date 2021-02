Obsèques communes de soldats français et russes, plus de 200 ans après la campagne de Napoléon

Les huit cercueils contenant des restes de grognards napoléoniens et de soldats tsaristes lors de la cérémonie d'inhumation dans la ville de Viazma, dans l'ouest de la Russie, le 13 février 2021. AFP - DIMITAR DILKOFF

L’année du bicentenaire de la mort de Napoléon est un moyen de cultiver les liens existants entre Paris et Moscou à l’heure où les tensions entre la Russie et l’Union européenne sont au plus haut. L’inhumation des restes de soldats russes et français tombés lors de la retraite de Russie aura constitué, ce samedi 13 février, un rare moment d’unité franco-russe.