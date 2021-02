Royaume-Uni: l'université d'Oxford teste l'efficacité du vaccin AstraZeneca sur les enfants

Des Britanniques marchent à Oxford Circus, à Londres, le 24 juillet 2020. Simon Dawson/Reuters

Au Royaume-Uni, le gouvernement de Boris Johnson est en passe de réussir son pari : vacciner contre le coronavirus 15 millions de personnes parmi les plus vulnérables avant la mi-février. Alors que le pays met les bouchées doubles, l'université d'Oxford veut savoir si cette campagne de vaccination pourra être élargie aux enfants à l'avenir. Elle lance un essai clinique pour tester son vaccin sur des jeunes de 6 ans et plus.