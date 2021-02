Reportage

Russie: un flashmob placée sous le signe de l’amour pour Alexeï Navalny

Des partisans d'Alexeï Navalny font briller la lumière de leur téléphone dans les rues et les cours d'immeuble le soir de la Saint-Valentin à Moscou, le 14 février 2021. REUTERS - MAXIM SHEMETOV

4 mn

« L’amour plus fort que la peur ». C’est sous ce slogan, en cette soirée de Saint-Valentin, que les proches d’Alexeï Navalny avaient appelé ses partisans à descendre dans les cours d’immeubles sur le coup de 20h. Objectif : former des cœurs à l’aide de bougies et de lampes de téléphone mobile en signe de soutien à l’opposant. Une opération dont la réussite est difficile à quantifier.