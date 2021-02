Azerbaïdjan: un journaliste critique du pouvoir condamné à 16 ans de prison

Le centre de Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan (image d'illustration). AFP

Texte par : RFI

Malgré un dossier vide et des preuves absentes, le journaliste azerbaïjdanais Polad Aslanov va rester en prison. Son entourage et les ONG de défense des droits de l'homme dénoncent depuis des mois un procès politique et une atteinte grave à la liberté de la presse.