Covid-19 en Belgique: ouverture du plus grand centre de vaccination du pays

Ce 16 février au matin avait lieu l'ouverture dans la capitale belge, au parc des expositions de Brussels Expo, du plus grand centre de vaccination anti-Covid du royaume. Les autorités belges espèrent pouvoir y vacciner d’ici quelques semaines 130 000 personnes par mois.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Joana Hostein

Un hall d’exposition de 10 000 m² transformé en centre de vaccination en moins de trois semaines, la mission du directeur général des opérations de Brussels Expo était loin d’être évidente. « Il y a des réfrigérateurs et des congélateurs qui sont spécifiques au monde médical. C'était très compliqué à trouver. On les a trouvés au Danemark pour tout vous dire. On n'avait rien trouvé en Belgique. Ensuite, des sièges de vaccination, très compliqués aussi à trouver aussi, en tout cas, la quantité. Nous, finalement, on les a trouvés en Italie et on les a acheminés ici en dix ou 12 jours, ce qui a été un vrai défi », explique Emin Luka.

Aujourd’hui, seule une centaine de professionnels du secteur médical sont venus pour recevoir leur première dose du vaccin. On est loin de l’objectif des 5 000 personnes vaccinées quotidiennement, faute au retard pris dans les livraisons, comme l’explique Alain Maron, ministre bruxellois de la Santé.

« Pour le moment, ce centre est destiné à des personnels de santé en soins ambulatoires, c'est-à-dire qui ne travaillent pas dans les hôpitaux, mais qui travaillent à domicile ou en cabinet, explique-t-il. Nous envoyons les moins de 55 ans puisque nous utilisons le vaccin AstraZeneca, mais à terme évidemment quand nous passerons à la phase suivante, nous allons commencer à vacciner toutes les personnes de plus de 65 ans. Cette phase-là ne commencera que quand on aura suffisamment de vaccins pour le faire et pour le moment, ce n'est pas encore le cas ».

Les autorités espèrent pouvoir commencer à vacciner la population générale dès la mi-mars. Au total, 2% de la population belge a été vaccinée depuis le lancement de la campagne début janvier.

