France-coronavirus: à Paris et Marseille, des «concerts tests» sous protocole sanitaire strict

Manifestation d'intermittents dénonçant l'arrêt des spectacles, en décembre 2020 à Paris. Mme Bachelot prévoit la tenue d'un colloque scientifique européen, à Marseille le 8 avril, pour confronter les études et «bâtir un modèle résilient» pour le monde du spectacle face au Covid-19. © AFP/Thomas Coex

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Voilà peut-être une lueur d'espoir pour le monde de la culture quasiment à l'arrêt depuis près d'un an. Plusieurs concerts avec un protocole sanitaire strict vont être organisés dans les prochaines semaines afin de déterminer si une réouverture des salles de spectacle est possible. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, l'a annoncé le lundi 15 février sur LCI. Et ces expérimentations auront lieu à Paris et à Marseille.