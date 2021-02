Reportage

Grèce: des chutes de neige, rares à Athènes, et qui «font du bien» en plein confinement

Dans un parc d'Athènes, un bonhomme de neige siglé «Covid-19», le 16 février 2021 REUTERS - VASSILIS TRIANDAFYLLOU

En Grèce, phénomène rare, il est tombé plusieurs centimètres de neige dans la capitale Athènes. Les intempéries ont par ailleurs causé des coupures de courant dans la région de l’Attique et sur l’île d’Eubée et ont même entrainé la mort de deux personnes dans le pays. Mais au rayon des bonnes nouvelles, au centre d’Athènes, cette neige inhabituelle a aussi été l’occasion d’offrir une parenthèse ludique et souriante dans une ville qui en est à son quatrième mois de confinement d’affilée.