Reportage

Covid-19: l'horizon s'éclaircit, le Portugal reprend son souffle

Audio 03:42

(Illustration) En route pour le centre de vaccination anti-Covid, Portugal, le 12 février 2021 REUTERS - PEDRO NUNES

Texte par : Anastasia Becchio 6 mn

Le Portugal commence à sortir la tête de l’eau, et le pays revient de loin. Après les fêtes de Noël, le mois de janvier a connu un pic des infections Covid et les hôpitaux ont été submergés. Des équipes de médecins allemands, puis cette semaine, français et luxembourgeois, sont arrivées pour tenter de soulager le personnel de santé sous pression. Les mesures de confinement instaurées à la mi-janvier commencent à porter leurs fruits et la pression commence peu à peu à retomber. Reportage de notre envoyée spéciale.