Covid-19: le G7 promet 7,5 milliards d'euros pour la vaccination dans les pays pauvres

Le Premier ministre Boris Johnson assiste au G7 par visioconférence le 19 février 2021. AP - Geoff Pugh

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les dirigeants des pays du G7 ont évoqué la pandémie de Covid-19 et se sont plus particulièrement penchés sur la question du partage des vaccins. De nombreux dons ont été promis, la communauté internationale se mobilise pour soutenir les pays les plus pauvres à commencer par l'Afrique.