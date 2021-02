«Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée» : le livre devient une série

« Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée »: le livre document paru en 1978 reste le plus lu de l’Allemagne de l’après-guerre. Son adaptation au cinéma trois ans plus tard a été vue par des millions de personnes. Cette tragique histoire vraie est devenue une série de huit épisodes « Nous, les enfants de la gare du zoo », lancée ce vendredisur Amazon Prime en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

De notre correspondant à Berlin,

Avec ce livre choc, c’est une face cachée de l’Allemagne de l’Ouest bien léchée qui est présentée avec ses détails les plus scabreux. Bien sûr, la drogue et ses dégâts étaient connus. Mais dans cette gare du zoo -Bahnhof Zoo- à Berlin, les passants pressés ne savaient pas forcément que des jeunes filles à peine pubères mais aussi des garçons se prostituaient pour quelques dizaines de Deutsche Marks pour s’acheter diverses drogues dont de l’héroïne qu’ils s’injectaient dans les bras ou ailleurs dans les toilettes putrides de ce bâtiment peu accueillant.

Christiane Felscherinow, 58 ans aujourd’hui, a grandi dans une cité excentrée de Berlin Ouest dans une famille à problèmes. Avec ses amis, eux aussi marqués par les violences familiales, l’alcool ou autre, elle trouve dans des sorties en boîte et la drogue un échappatoire à un avenir peu prometteur. Elle est la seule à avoir survécu mais est retombée à plusieurs reprises dans la drogue.

Le livre Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée sort en 1978. Il reste 95 semaines en tête des bestsellers. Il s’est vendu depuis à neuf millions d’exemplaires et a été traduit dans une vingtaine de langues. Il a été une lecture incontournable pour de nombreux élèves. En 1981, un jeune réalisateur porte l’histoire de Christiane F. à l’écran. Cinq millions de personnes verront le film.

La série, quarante ans après le film

La série elle dure plus de sept heures. Elle porte le nom du livre en allemand à savoir Nous, les enfants de la gare du zoo. Et la volonté des scénaristes -qui s’inspirent de l’histoire vraie mais s’en inspirent seulement- est de dresser le portrait des autres jeunes autour de Christiane F. et de les accompagner sur plusieurs années. C’est donc le portrait d’un groupe voire d’une génération. D’ailleurs les repères temporels s’estompent dans le film avec de la musique de l’époque à commencer par David Bowie qui a alors vécu à Berlin-Ouest mais aussi des sons plus contemporains. Même chose pour les vêtements ou les expressions des actrices et des acteurs. L’idée est donc de montrer que ces histoires ne sont pas l’expression d’une époque périmée mais bien toujours d'actualité dans un Berlin où la drogue reste toujours très répandue.

Une série qui devrait avoir du succès

On pouvait craindre l’exploitation à des fins commerciales d’un mythe des dernières décennies, même si l’histoire est tragiquement réelle. Mais la série en ne se focalisant pas uniquement sur Christiane F. mais en dressant le portrait des autres protagonistes gagne en épaisseur. Les jeunes actrices et acteurs sont remarquables par leur jeu. Et s’ils ne sont pas ou peu connus, ce qui permet à leurs personnages de rester au premier plan, on les retrouvera sans doute à l’avenir. Les images et les décors sont remarquables comme l’utilisation de scènes surréalistes là où le film de 1981 prenait les traits d’un documentaire. On ne sait pas encore si et quand la série sortira sur d’autres marchés que celui des pays germaniques. Mais la notoriété de Christiane F. comme la qualité de la série permettent de penser que de telles sorties sont à prévoir.

