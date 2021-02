Royaume-Uni: Harry et Meghan perdent leurs titres officiels

Le couple royal, en retrait de la couronne britannique depuis un an, a perdu ses derniers titres officiels. La période de transition d'un an dont bénéficiait le couple pour décider de revenir au sein de la famille royale a pris fin ce 19 février 2021.

Le divorce est consommé entre la famille royale britannique, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ! Le couple s'était mis en retrait en avril 2020. Ils avaient alors expliqué subir durement la pression médiatique et vouloir mener une vie indépendante de la royauté, y compris au plan financier. Cette décision devait être revue au bout d'un an, soit le 31 mars prochain.

Le duc de Sussex, âgé de 36 ans, s'est donc vu retirer ses titres militaires, notamment dans les Royal Marines, auxquels il était très attaché après avoir servi en Afghanistan, ainsi que sa fonction représentative pour la fédération de rugby.

Quant à la duchesse de Sussex, elle perd ses patronages caritatifs, notamment au National Theatre de Londres et au sein du Commonwealth. Une situation déplorée par le palais qui souligne que « tous sont attristés par cette décision » à Buckingham Palace.

Le couple qui attend son deuxième enfant et vit à Santa Barbara, près de Los Angeles, a d'ores et déjà signé des contrats avec les plateformes Netflix et Spotify. Ils disent rester « attachés à leur devoir et leur service au Royaume-Uni et dans le reste du monde ».

