Biélorussie: l'UE condamne l'emprisonnement de deux journalistes

L’Union européenne ne cache pas son inquiétude après la condamnation en Biélorussie de deux journalistes qui avaient couvert des manifestations contre le régime d’Alexandre Loukachenko. Elle se préoccupe aussi du sort de la journaliste et du médecin qui ont révélé que l’opposant Roman Bondarenko était mort des suites de violences policières lors de son arrestation.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

Pour l’UE, les sentences à l’encontre des deux journalistes Daria Tchoultsova et Katerina Bakhvalova sont inacceptables. Selon les services du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, c’est la poursuite de la répression et de l’intimidation contre la population. C’est une tentative des autorités biélorusses pour empêcher la circulation des nouvelles, pour empêcher que les citoyens soient informés.

« Nous assistons à la poursuite de cette intimidation qui a augmenté cette semaine non seulement avec la condamnation de Katia et Daria mais aussi avec des descentes à domicile et des perquisitions musclées chez des militants, des membres de la société civile des défenseurs de droits de l’homme, des syndicalistes et aussi de nombreux journalistes, nous condamnons toutes ces attaques contre la presse et les journalistes en Biélorussie, a expliqué Peter Stano, le porte-parole de la Commission européenne. Nous demandons aux autorités d’arrêter de cibler les médias et de leur permettre de faire leur travail car Katia et Daria ont en réalité été condamnées pour avoir fait leur travail de journalistes. »

La situation en Biélorussie sera lundi au menu des 27 ministres des Affaires étrangères de l’UE ; ils ont déjà imposé des sanctions qui touchent le président Alexandre Loukachenko et une cinquantaine de caciques du régime.

