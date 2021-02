Covid-19 au Portugal: malgré des contaminations en baisse, la pauvreté s'amplifie

En 2020, l'économie portugaise a reculé de 7,6 %. AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

La situation continue de s’améliorer au Portugal sur le front de l’épidémie de Covid-19. Confiné depuis la mi-janvier, le pays a vu le rythme des nouvelles contagions chuter fortement, et le nombre de décès quotidiens est retombé à environ une centaine par jour après un record de plus de 300. Les autorités ne se pressent pas pour lever les mesures de restrictions prévues jusqu’au 1er mars, mais qui pourraient être prolongées. Avec la fermeture de nombreux commerces, le chômage et la pauvreté gagnent du terrain.