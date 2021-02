Espagne: manifestations de soutien au rappeur Pablo Hasél, Pedro Sanchez monte au créneau

Barcelone, vendredi 19 février au soir: pour la 4e nuit consécutive, les soutiens du rappeur Pablo Hasel ont occupé les rues du centre de la capitale catalane ; d'autres villes ont connu la même agitation et de nouvelles manifestations sont annoncées pour ce samedi.

De nouvelles manifestations ont eu lieu vendredi soir notamment en Catalogne, pour la quatrième nuit consécutive, suite à l'incarcération du rappeur Pablo Hasél, en début de semaine. Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a condamné des violences inacceptables.

Publicité Lire la suite

Deux personnes ont été arrêtées à Barcelone et deux autres à Gérone, en Catalogne, tandis que huit policiers ont été blessés dans les affrontements, a précisé la police. Six personnes ont été légèrement blessées, a-t-on indiqué par ailleurs de source médicale.

Aux cris de « Pablo Hasél, liberté ! » des manifestants ont lancé vendredi des bouteilles contre les policiers qui entouraient le siège de la police nationale à Barcelone, avant que des groupes cagoulés ne s'en prennent aux vitrines d'agences bancaires et de commerces de la ville, dont plusieurs ont été mis à sac, selon la police.

Pedro Sanchez prend la parole pour la 1ère fois

Il s'agissait de la quatrième nuit consécutive de manifestations en réaction à l'incarcération de Pablo Hasel, 32 ans, condamné à neuf mois de prison pour des tweets dans lesquels il insultait la monarchie et la police, ainsi que pour apologie du terrorisme. De nouvelles manifestations sont attendues ce samedi, avec des rassemblements prévus à Barcelone, Madrid, Pampelune (nord), Logrono (nord) et Majorque.

Le chef du gouvernement Pedro Sanchez est monté brièvement au créneau vendredi, en marge d'un déplacement en Extrémadure, alors qu'il avait gardé le silence jusqu'alors. Un silence qui lui a été reproché par la droite. Il a qualifié la violence d'«inadmissible» ; elle est « une atteinte à la démocratie. Et le gouvernement affrontera tout type de violence », a-t-il déclaré, martelant que l'« Espagne était une démocratie pleine et entière ». Une réponse à l'aile gauche de la coalition gouvernementale, à Podemos, dont plusieurs dirigeants ont exprimé leur soutien aux manifestants. Le leader de Podemos Pablo Iglesias -deuxième vice-président du gouvernement - avait ainsi affirmé qu'il n'existait pas en Espagne « une situation de normalité politique et démocratique pleine ».

Au centre de la tornade le rappeur Pablo Hasél

Les manifestations ont commencé mardi soir en Catalogne (nord-est) après l'arrestation de Pablo Hasél, 32 ans, un rappeur qui s'était barricadé lundi dans une université de Lérida, sa ville natale, afin d'échapper à la prison.

► À lire aussi : arrestation du rappeur catalan Hasél condamné pour des «tweets» contre les institutions

Devenu pour beaucoup un symbole de la liberté d'expression, ce rappeur avait été condamné à neuf mois de prison en 2018 pour des tweets dans lesquels il insultait les forces de l'ordre espagnoles et s'en prenait avec virulence à la monarchie. Il avait jusqu'à vendredi soir pour se livrer et commencer à purger sa peine de prison. La justice a annoncé jeudi une nouvelle condamnation du rappeur à deux ans et demi d'emprisonnement pour avoir menacé le témoin du procès de deux policiers municipaux en 2017.

Dans ses textes et sur les réseaux sociaux, le rappeur rendait hommage à des activistes de plusieurs anciens groupes armés espagnols comme les Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre (Grapo), accusés d'actions violentes entre 1975 et 2003 en Espagne ou encore aux indépendantistes de l'ETA. De la même manière, il accusait régulièrement les forces de l'ordre espagnoles de tortures et d'assassinats, dénonçant une « police Nazi-onale ».

avec AFP

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne