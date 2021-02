Le gouvernement ukrainien impose de sévères sanctions au chef de l'opposition pro-russe

L'État ukrainien a décidé d'imposer un régime de sanctions sévères à l'encontre de Viktor Medvedtchouk, le chef de l'opposition pro-russe dans le pays, un intime de Vladimir Poutine. Le principal agent du Kremlin en Ukraine pourrait se voir confisquer tous ses avoirs économiques dans le pays.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Volodymyr Zelensky et son Conseil national de sécurité et de défense ont décidé de neutraliser politiquement et économiquement, Viktor Medvedtchouk, le chef de la « Plateforme d'opposition - Pour la vie », la principale force politique pro-russe en Ukraine.

Trois semaines après avoir interdit les trois chaînes de télévision pro-Kremlin contrôlées par cet oligarque, l'exécutif ukrainien accuse Medvedtchouk, sa femme, et ses associés, de « financement d'organisations terroristes ».

En effet, le principal associé de Medvedtchouk, Taras Kozak, est soupçonné d'avoir illégalement revendu en Ukraine du charbon produit en territoire séparatiste, et donc d'avoir financé les républiques auto-proclamées de Donetsk et de Louhansk, que la Russie utilise, dans sa guerre contre l'Ukraine.

À présent, 19 entreprises de l'empire Medvedtchouk pourraient être gelées, ses biens en Ukraine risquent d'être saisis par la justice, et symboliquement, l'État ukrainien va nationaliser un pipeline de plus de 1 000 kilomètres, qui appartient à l'homme d'affaires, et qui envoie du pétrole russe en Europe.

Cette décision intervient alors que les États-Unis sont en train de revenir dans le jeu en Ukraine, et de durcir le ton face à la Russie. Reste à savoir comment cette dernière va réagir, car Medvedtchouk est bien plus qu'un allié du Kremlin, c'est un membre de la famille de Vladimir Poutine.

