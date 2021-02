Canaries: des passeurs arrêtés après la mort de quatorze migrants

La police espagnole a annoncé l'arrestation aux Canaries de quatorze passeurs ayant transporté des centaines de migrants vers l'archipel espagnol. La dangereuse route entre le nord-ouest de l'Afrique et les Canaries a repris depuis que des accords européens avec la Turquie, la Libye et le Maroc ont réduit les flux migratoires en Méditerranée.

Treize hommes et une femme âgés de 19 à 45 ans de nationalités marocaine, malienne, gambienne, mauritanienne et guinéenne sont accusés d'avoir favorisé l'immigration illégale aux Canaries.

Ces passeurs ont été identifiés par les migrants eux même comme les organisateurs des traversées ou les personnes chargées de conduire les embarcations de fortune dans lesquelles ils sont arrivés en décembre et en janvier dernier.

La traversée depuis les côtes africaines jusqu’aux Canaries coutait entre 2 000 et 2 500 euros. Les passeurs sont accusés d’avoir transporté 237 personnes dont 26 mineurs sans aucune mesure de sécurité : sans gilet de sauvetage, nourriture ou boisson.

Six passeurs sont impliqués dans des traversées au cours desquelles trois passagers sont morts, parmi eux un enfant de 9 ans « dont le corps a été jeté par-dessus bord en pleine mer », selon le porte-parole de la police espagnole. En 2020, plus de 23 000 migrants sont arrivés sur l'archipel des Canaries huit fois plus que l’année précédente.

