Saisie record de 23 tonnes de cocaïne en Allemagne et en Belgique

À Hambourg, dans le nord de l'Allemagne,17 tonnes de cocaïne ont été trouvées dans plus de 1700 boîtes d'enduit dans un conteneur en provenance du Paraguay. via REUTERS - Zollfahndungsamt Hamburg

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est une saisie de drogue record pour l'Europe : les douanes allemandes et belges ont mis la main sur plus de 20 tonnes de cocaïne lors de deux opérations au cours du mois. La drogue était destinée à être revendue aux Pays-Bas. C'est un volume énorme qui représenterait environ 600 millions d'euros à la revente. Cette saisie figure parmi les « cinq plus importantes dans le monde ».