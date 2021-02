Sommet virtuel des Vingt-Sept: le retour en grâce du passeport vaccinal

Rouvrir les activités et aussi les frontières, préparer la saison estivale en rétablissant la libre-circulation entre pays d’Europe, c’est une grande partie de la préoccupation actuelle des Vingt-Sept. Réunis pour leur réunion désormais mensuelle en visioconférence, ils ont débattu de l’opportunité d’un passeport vaccinal pour franchir les frontières. Paris et Berlin fixent les mois d’été comme horizon pour y parvenir, mais d’autres pays veulent accélérer le pas

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Les Européens parlent désormais de certificats sanitaires. C’est l’expression qui remplace celle du passeport vaccinal préconisé par les pays les plus dépendants du tourisme. Les positions des Ving-Sept divergent. D’une part, parce que pour l’instant l’immunité procurée par le vaccin n’est pas prouvée à long terme, d’autre part, parce que tout le monde ne sera pas vacciné de sitôt selon le président français et que la mesure deviendrait donc injuste.

Emmanuel Macron refuse que le certificat sanitaire devienne une condition pour pouvoir franchir les frontières européennes : « Il y a évidemment entre pays européens des questions éthiques, des questions juridiques à règler et en particulier cette même question pour notre jeunesse parce que ce certificat de vaccination ne doit pas être, si je puis dire, une condition. Ça doit nous aider à organiser des libres mouvements. Moi je n'accepterai pas un système où en quelque sorte on conditionne l'accès à tel ou tel pays à un tel certificat. Nos jeunes n'auront pas été vaccinés fin juin-début juillet. On ne va pas leur dire " vous ne pouvez pas circuler d'une région à une autre en aucun cas parce que vous n'avez pas un certificat de vaccination ". »

L’Allemagne est tout aussi sceptique que la France, mais les Européens ont tout de même chargé la Commission de commencer à préparer les certificats sanitaires. Ils pourraient être prêts d’ici trois mois. Les pays touristiques comme Chypre ou la Grèce ne sont plus les seuls à les préconiser puisque par exemple le Danemark la Bulgarie ou l’Autriche y sont désormais favorables.

Berlin a commencé les préparatifs

La chancelière allemande Angela Merkel a confirmé à l'issue de la réunion que Berlin a déjà commencé les préparatifs pour un tel certificat.

« Tout le monde est d’accord pour dire que nous en avons besoin. La Commission européenne s’est chargée des préparatifs techniques. Il faut créer une plateforme commune pour que tous les passeports de vaccination nationaux soient compatibles au niveau européen. La Commission européenne aura besoin d’environ trois mois pour développer les bases techniques. Nous, en Allemagne, nous avons décidé de développer un tel certificat. Je pense que tous les pays membres auront leur propre passeport. Dans chaque pays, ce document comportera les mêmes informations. Ceci devrait permettre de voyager à l’intérieur de l’Union européenne. Ensuite, il faut voir s’il sera également possible de faciliter l’entrée dans l’Union européenne depuis des pays tiers. Mais tous ont souligné aujourd’hui que ce passeport n’est pas encore d’actualité vu que si peu de nos citoyens sont déjà vaccinés. Mais nous devons nous préparer. »

