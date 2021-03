Jugés pour avoir «insulté» Erdogan, deux comédiens acquittés

En Turquie, deux célèbres comédiens poursuivis pour « insulte au chef de l’État » ont été acquittés ce lundi 1er mars par un tribunal d’Istanbul.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Müjdat Gezen et Metin Akpinar s’illustrent sur les planches, dans des séries et au cinéma depuis plus d’un demi-siècle. Plusieurs générations de Turcs apprécient leur jeu, leur humour et leur franc-parler. Mais celui-ci a bien failli les mener en prison.

En décembre 2018, sur un plateau de télévision, les deux hommes n’avaient pas caché leur opposition à Recep Tayyip Erdogan. « Reste à ta place », avait lancé Müjdat Gezen au président. Metin Akpinar, plus véhément, avait évoqué le sort de certains dirigeants dans les régimes non-démocratiques. « Le leader pourrait finir pendu par les pieds ou empoisonné dans une cave », avait-il mis en garde.

À cause de ces mots, Müjdat Gezen et Metin Akpinar étaient poursuivis pour « insulte au chef de l’État ». Mais alors que le parquet réclamait la peine maximale, soit quatre années de prison, un tribunal d’Istanbul les a finalement acquittés.

Rien ne garantissait ce verdict. Selon les derniers chiffres officiels, entre l’élection de Tayyip Erdogan à la présidence en août 2014 et fin 2019, plus de 27 700 personnes ont été poursuivies pour « insulte ». Plus de 9 500 d’entre elles ont été condamnées, contre 4 300 qui ont bénéficié d’un acquittement.

