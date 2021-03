Russie: le métro de Moscou mise la reconnaissance faciale pour surveiller ses passagers

Le métro de Moscou prévoit dans un premier temps d’équiper 85 stations avec plus de 300 écrans équipés du système de reconnaissance faciale.

Des caméras à reconnaissance faciale dans des écrans de publicité, c’est ce que prévoit d’installer la mairie de Moscou dans le métro de la capitale russe. Un projet qui pose bien entendu de nombreuses questions dans une ville où la vidéo-surveillance est déjà omniprésente.

De notre correspondant à Moscou,

Les caméras seront installées à l’intérieur d’écrans qui diffuseront eux-mêmes soit des publicités, soit des messages sur le trafic du métro. Ces écrans sont déjà très nombreux dans le métro de Moscou. Mais avec ce système, ils vont permettre de mieux surveiller les passagers. Selon le journal Kommersant qui a révélé ce projet, le métro de Moscou prévoit dans un premier temps d’équiper 85 stations avec plus de 300 de ces écrans espions, pour un coût total de 930 millions de roubles, environ 10 millions d’euros. Un porte-parole du métro affirme que ces caméras ne serviront pas à identifier les usagers. Pourtant dans l’appel d’offres, il est bien spécifié que les caméras devront être équipées de la technologie de reconnaissance faciale.

Il s'agirait donc avant tout d’assurer la sécurité des passagers et non pas de les surveiller. C’est l’argument avancé comme toujours dans ces projets de vidéosurveillance. Dans ce cas précis, le métro de Moscou assure vouloir mieux maîtriser les flux de personnes, pour anticiper les embouteillages qui pourraient se former sur les quais, ou encore intervenir rapidement en cas de malaise.

L’argument du Covid-19 est également avancé puisque cette surveillance accrue permettrait une meilleure répartition du flux. Dans l’appel d’offre, il est tout de même précisé que les caméras devront être capables de détecter les mouvements « rapides » et les tentatives de resquillage. Il s’agit bien donc également d’un instrument de contrôle et de surveillance.

Collecte des données personnelles

Ces caméras pourraient-elles également servir à des fins commerciales ? C’est la crainte des associations qui luttent contre cette vidéosurveillance à outrance. Le journal Kommersant cite l’une de ces associations qui estime possible, du fait des caractéristiques techniques du projet, une collecte de données personnelles des usagers qui passeront devant ces écrans. Ces données pourront ensuite être envoyées aux annonceurs publicitaires. C’est l’une des dimensions préoccupantes de ce projet. Il y a bien sûr également l’aspect policier.

Il faut savoir que Moscou s’est doté ces dernières années d’un réseau très important de caméras à reconnaissance faciale avec plus de 100 000 dans toute la ville. Leur utilisation ne cesse de faire polémique : elles ont été utilisées par exemple pour contrôler la quarantaine des malades du Covid-19. Elles sont accusées également de servir aux forces de police pour identifier et interpeller les opposants lors des manifestations pro-Navalny.

Un autre projet fait polémique, qui vise les écoles du pays. Des caméras de surveillance à reconnaissance faciale ont déjà été installées dans plus de 1 600 établissements scolaires. Comment ce projet a-t-il été baptisé par ses concepteurs ? Tout simplement du nom d’Orwell, comme l’auteur britannique qui avait anticipé dans son roman 1984 une société ultra répressive et ultra surveillée.

