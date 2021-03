Ukraine: sous pression, le président Zelensky promet une grande réforme de la justice

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis une réforme de la justice, depuis longtemps demandée par la rue et la communauté internationale. (image d'illustration) AP - Aaron Chown

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le président ukrainien a présenté lundi 1er mars lors d'une grande conférence nationale une réforme du secteur judiciaire, alors que la corruption continue de proliférer et que la confiance des Ukrainiens dans les juges et les tribunaux est toujours au plus bas. Après des années d'inaction, le pouvoir ukrainien se retrouve sous pression de l'Union européenne, du Fonds monétaire international, mais également de la rue.