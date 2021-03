Vaccins: l'Autriche annonce une possible coopération avec le Danemark et Israël

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz ne veut plus dépendre de l'Union européenne pour la production de vaccins de deuxième génération. AP - Ronald Zak

Texte par : RFI

L’Autriche a annoncé ce mardi 2 mars une possible coopération avec le Danemark et Israël pour produire à l’avenir des vaccins de deuxième génération contre les variants du coronavirus. Objectif : ne plus dépendre uniquement de l’Union européenne.